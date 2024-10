Concerto con i Poveri 2024: Hans Zimmer dal vivo per una serata di solidarietà e musica

(Teleborsa) - L’- eccezionalmente aperta a un appuntamento di musica dal vivo - il, un evento che unisce bellezza artistica e solidarietà sociale e che per quest’anno vedrà, insieme al compositore, ile alcon la speciale partecipazione dellacandidata aiCon oltreper un incasso globale di quasi, un patrimonio netto stimato di 145 milioni di dollari e un fatturato di 46 milioni solo per il 2023,è uno dei compositori più pagati al mondo, conosciti e premiati della storia.Nella sua lunga carriera ha vinto infattiper la colonna sonora de “” e nel 2022 per “”, 3 premi Golden Globe (non solo “Il Re Leone” e “Dune”, ma anche un importante riconoscimento nel 2001 per le musiche del kolossal “”) e 1 premio BAFTA (ancora per l’iconica pellicola di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet), a fronte - rispettivamente - di 9 nomination ai premi Oscar, 9 nomination ai premi Golden Globe e 8 nomination ai premi BAFTA.Il compositore tedesco naturalizzato statunitense, a capo del dipartimento musicale dello studio cinematograficoè stato inserito nel 2007 nella lista deidal Daily Tepegraph e ha un altro primato di cui far sfoggio: nel 1979, suonando con la band londinese dei, registrò il primo videoclip trasmesso da MTV, “Video Killed the Radio Star”, un successo planetario.Nato nelda un'idea di, il "" negli anni si è affermato come un evento artistico unico nel suo genere, un appuntamento di cultura e solidarietà; un viaggio musicale per celebrare la bellezza e la carità attraverso il linguaggio universale dell’arte. L’evento èdal, dale dalospiterà alle orequesto straordinario concerto, che vedrà la partecipazione ditra cuisaranno loro gli “” dell’evento, invitati a partecipare attraverso ile numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente.L’evento, che vede l’agenzia, è reso possibile grazie al contributo di tutti i partner, comprese le aziende e le realtà imprenditoriali o istituzionali che desiderano partecipare attivamente, sostenendo con il loro impegno un'iniziativa che unisce arte, cultura e solidarietà. Ogni anno, infatti, sono molte le realtà che si avvicinano a questo progetto, offrendo il loro supporto in una prospettiva di crescita e sostenibilità sociale e per partecipare attivamente a un’iniziativa che guarda agli ultimi.La giornata, si aprirà con l’al mattino per glie idicon, sottolineando l'importanza dell'evento nel promuovere valori di solidarietà e inclusione.I fratelli più bisognosi sono coinvolti grazie ale a molteassociazioni presenti sul territorio, tra cui la, la, il, il, il, lee laSui suoi social, Zimmer, entusiasta di partecipare all’unica data che lo vedrà protagonista nella penisola, ci ha tenuto a far sapere: “Sono Hans Zimmer e oggi sono qui per presentarvi la mia amica Tina, una violoncellista incredibile, assolutamente straordinaria. Insieme terremo un concerto in Vaticano a favore dei poveri. Questo concerto è estremamente importante per noi, per molteplici ragioni. Ci metteremo tutto il nostro cuore e faremo davvero del nostro meglio per offrire la migliore performance possibile, perché è per una grande causa di beneficenza”.L’evento che unisce bellezza artistica e solidarietà sociale è di eccezionale rilevanza: il compositore di altre iconiche colonne sonore, oltre le già citate - come “Rain Man”, "Pirati dei Caraibi”, “Il cavaliere oscuro”, “Inception” “Interstellar" o "Pearl Harbor”suonerà e introdurrà i suoi pezzi più celebri, alternandosi sul palco con ilche eseguirà alcuni brani da lui composti per i film a tema religioso, accompagnati dallacomposta da 70 musicisti provenienti da tutta Europa, e dai 250 elementi del Coro, che celebra quest’anno il 40° anniversario di fondazione. A seguire il giovane compositoredirigerà alcuni brani di Hans Zimmer con la presenza solista della violoncellista candidata GrammyAl termine del concerto sarà offerta come da consuetudine una cena d’asporto e altri generi di conforto ai 3.000 fratelli più fragili come ulteriore segno di vicinanza, grazie all’impegno dele a molte associazioni presenti sul territorio, tra cui la Caritas di Roma e del Lazio, la Comunità di Sant’Egidio, il Sovrano Militare Ordine di Malta, il Circolo San Pietro, il Centro Astalli per i Rifugiati, le Acli di Roma e la Comunità Giovanni XXIII.Laal "Concerto Con i Poveri" è conprevia la compilazione obbligatoria del modulo disponibile dalsul sito internet ufficiale dell’evento (www.concertoconipoveri.org).I biglietti di invito, inviati tramite e-mail, conterranno un QR code univoco che dovrà essere mostrato in forma digitale o cartacea al controllo accessi il giorno stesso dell’evento.