Manovra, Possemato (Impresa per la Vita): "Necessaria rieducazione per future generazioni"

(Teleborsa) - "Conin Italia, il 2023 registra l’ennesimo, l’undicesimo di fila dal 2013. Un fenomeno, quello della denatalità, che dal 2008 (577mila nascite) non ha conosciuto soste. In risposta alla crescente preoccupazione per il calo delle nascite in Italia, larappresenta unverso il sostegno alle famiglie e alla promozione della natalità".E' quanto dichiarato questa mattina a RaiNews24 la, commentando le principali misure della Manovra approvata dal Consiglio dei ministri. "Le, che includono bonus, incentivi e detrazioni fiscali, - afferma - sonoalle famiglie, in particolare a quelle con più figli ed a basso reddito. Anche il(legge 32/2022) era stato presentato come un provvedimento per cercare dia favore delle famiglie, dei giovani, delle donne. Tuttavia, è essenziale comprendere che la denatalità non è solo un problema economico. Essa rifletteche richiedono un’attenzione particolare".Per Possemato "è necessario avviare undelle giovani generazioni, affinché possano affrontare la genitorialità con consapevolezza e fiducia"."Il nostro obiettivo è non solo di offrire sostegno immediato - conclude - ma anche di. Solo attraverso un impegno collettivo e una visione a lungo termine potremo affrontare questa sfida e invertire la tendenza delle culle vuote".