Disturbi alimentari, Possemato (ONV): "allarme sociale che richiede intervento immediato"

(Teleborsa) - “IRappresentano un problema complesso che non colpisce solo il corpo, ma anche la psiche, mettendo a rischio il benessere di milioni di giovani. Cancro dell’anima perché può portare alla morte e non ci sono protocolli di cura standard, ma si deve intervenire sui disagi interiori che ognuno di questi pazienti ha” - lo ha dichiarato Donatella, fondatrice dell'Osservatorio della Vita e della Natalità (ONV).“Solleva l'urgenza di affrontare questa patologia, poiché le sue implicazioni vanno ben oltre la salute individuale, toccando anche il tema della fLe cause di questi disturbi sono molteplici: la pressione sociale, la ricerca di modelli estetici irrealistici e la difficoltà di gestire le emozioni, l’ansia di prestazione di una società costruita sulla performance, tutto riassumibile nel concetto di 'Dismorfofobia'. Se inizialmente la patologia era prevalente tra le donne - precisa Possemato - oggi anche gli uomini sono sempre più coinvolti. I disturbi alimentari, purtroppo, vengono spesso sottovalutati e trattati con superficialità. Per combatterli è necessario un approccio multidisciplinare, che coinvolga medici, psichiatri, psicologi, nutrizionisti, educatori e, soprattutto, le famiglie, che devono essere formate per supportare i propri cari nel lungo percorso di cura. Ancora una volta,sensibilizzando i ragazzi non solo sull’importanza di un'alimentazione equilibrata, ma anche su come sviluppare una sana relazione con il proprio corpo e con gli altri. In questo contesto, il sostegno delle istituzioni e delle scuole è fondamentale per trasmettere ai giovani l’importanza di uno stile di vita equilibrato, che comprenda non solo un’alimentazione sana, ma anche attività fisica regolare, una corretta gestione dello stress e, soprattutto, un vigile e attento utilizzo dei social che rimandano immagini di perfezione (artefatte) a cui i giovani si riferiscono. Inoltre, i disturbi alimentari non hanno solo un impatto sulla salute mentale e fisica, ma compromettono anche la fertilità. La denutrizione e l'eccessiva perdita di peso, comuni in patologie come l'anoressia, possono alterare il ciclo mestruale e ridurre la capacità riproduttiva. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di denatalità, con un impatto a lungo termine sulla società, aggravando la crisi demografica in corso. Per affrontare adeguatamente i disturbi alimentari, è necessario un impegno collettivo che coinvolga istituzioni, famiglie e professionisti del settore. È fondamentale - precisa - sensibilizzare, educare e fornire percorsi di cura efficaci e integrati, affinché le future generazioni possano crescere in un ambiente che promuova il benessere psicofisico e la fertilità.