BCE, Moreno Zani, Tendercapital: “Ci aspettiamo ulteriori riduzioni dei tassi fino al livello del 2% entro il 2025”

(Teleborsa) - "Ci auguriamo chedallapossa rappresentare soltanto l’inizio di una serie di tagli. Da qui a dicembre 2025, infatti, il mercato si aspetta ulteriori riduzioni per tornare ad un livello pari al 2%. Già". Lo ha dichiarato, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management intervenuto a Rai News 24."Si tratta certamente diche potrà essere confermata soltanto se i dati confermeranno la discesa dell’inflazione.che, a seguito della pandemia, è cresciuto in maniera significativa. Sarà difficile tornare al livello precedente di tassi prossimi allo zero, ma ad ogni modo lo Stato risparmierà moltissimo in termini di interessi", conclude Zani.