Cofle, Websim avvia copertura con Buy e TP a 8,05 euro

Intermonte

Cofle

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, con raccomandazione "" e target price diper azione.Gli analisti scrivono che il consolidamento dei rapporti commerciali con i principali player del settore Agritech, il lancio di nuovi prodotti per l'aftermarket e la crescente esposizione ai sistemi meccatronici sono alcuni dei principali driver che contribuiranno allo sviluppo futuro del, previsto in crescita del 7,3% medio annuo nei prossimi 3 anni.Una crescita dei ricavi che si tradurrà in un incremento più che proporzionale della redditività, con unproiettato al 16,8% nel 2027 (vs. 10,7% nel 2024), favorito da una riorganizzazione volta al recupero di efficienza interna. Un mix di azioni che dovrebbe tradursi in un significativo miglioramento dell', atteso a 4,8 milioni di euro nel 2027 rispetto ai -2,0 milioni di euro attesi quest'anno."Nonostante il contesto di mercato sia indubbiamente sfidante, sulla base delle aspettative sullo sviluppo dei ricavi e sulla redditività che potranno beneficiare dell'acquisizione di nuovi clienti, del lancio di nuovi prodotti e, non ultimo, del recupero di efficienza derivante dalla riorganizzazione recentemente annunciata, riteniamo", si legge nella ricerca.