DEA, Alantra avvia copertura con Buy e target price di 11,8 euro

Alantra

Distribuzione Elettrica Adriatica

(Teleborsa) -hasul titolo(DEA), operatore quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 61%).Gli analisti scrivono che DEA trae vantaggio da un posizionamento strategico in un mercato frammentato, dove opera su una scala significativamente più grande rispetto agli operatori più piccoli, ma al di sotto dei più grandi player del settore. Questa posizione unica rende DEA "", con oltre 400k potenziali obiettivi PoD. La strategia M&A dell'azienda è supportata dagli incentivi di ARERA, incoraggiando il consolidamento del settore. Dopo i proventi dell'IPO di 7,9 milioni di euro raccolti il ??24 luglio, DEA dovrebbe esercitare la sua opzione call su 24k PoD a Sanremo ed espandere la sua attività di illuminazione pubblica, rafforzando la sua presenza nelle regioni in cui opera già e sfruttando le opportunità di cross-selling.Secondo Alantra, DEA offre, sostenuta dalla sua esposizione a un ambiente regolamentato, garantendo ricavi stabili e altamente prevedibili con margini interessanti. Prevede che i ricavi raggiungeranno 40 milioni di euro entro il 2027, riflettendo un CAGR 2024-2027 del 6,6% (+2,7% di crescita organica). Si prevede che il margine EBITDA rettificato rimanga sostanzialmente stabile attorno al 40%, raggiungendo 16,4 milioni di euro nel 2027 da 14 milioni di euro nel 2024, il che implica un CAGR del 6,4%. Nonostante il capex previsto di oltre 24,6 milioni di euro nel 2025-27, si prevede che DEA genererà un FCF combinato di 13,2 milioni di euro, raggiungendo il 35% di conversione EBITDA nel 2027. Ciò dovrebbe supportare sia le interessanti distribuzioni di dividendi (dividend pay-out medio del 35% nel 2026-27) sia la continuazione della strategia di crescita guidata da M&A.Quotate a luglio 2024, le azioni di DEA sono in calo dell'8% dall'IPO, con una performance inferiore all'indice EGM (-3%). Ai livelli attuali, DEA viene scambiata con uno sconto del 26% rispetto al suo RAB 2024, "un, a nostro avviso, che non riesce a catturare l'elevata visibilità dei flussi di cassa regolati, i guadagni di efficienza di DEA e la crescita nell'illuminazione pubblica", si legge nella ricerca. L'opzione call da 24k PoD a Sanremo e una pipeline di oltre 400k PoD offrono un'ulteriore opzionalità al rialzo.