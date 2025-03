Cofle in perdita per 5,6 milioni di euro nel 2024. Pesa la Turchia

Cofle

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore dei sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, ha registrato undelpari a 59,9 milioni di euro (60,6 milioni nel 2023). L'è pari a 6,8 milioni di euro (11,5 milioni nel 2023). L'si attesta a 4,1 milioni di euro, registrando un significativo decremento rispetto ai 9,9 milioni di euro del 2023. Tale riduzione è principalmente attribuibile all'aumento dei costi della produzione, che per l'esercizio in corso ammontano a 62,3 milioni di euro, con un incremento dell'8,6% rispetto all'anno precedente. Questo aumento è principalmente dovuto all'incremento dei costi del lavoro, legato alle rinegoziazioni dei contratti collettivi delle controllate turche, e all'aumento dei canoni di affitto.Ilrisulta negativo e pari a -5,6 milioni (0,8 milioni nel 2023) e, oltre a quanto già riflesso nell'EBITDA, riflette l'incidenza di maggiori ammortamenti, oneri finanziari e non cash items pari a 2,2 milioni di euro per l'applicazione dei principi inerenti l'iperinflazione delle controllate turche.L'al 31 dicembre 2024 ammonta a 13,9 milioni di euro. A incidere maggiormente sono le attività di investimento soprattutto per il completamento del nuovo polo logistico, oneri finanziari relativamente ai finanziamenti in essere oltre alla distribuzione di dividendi e acquisto di azioni proprie da parte della Capogruppo.per l'azienda, caratterizzato da fattori esogeni che hanno imposto cambi di strategia - ha commentato l'- Il mercato delle macchine agricole ha registrato un calo significativo delle vendite a livello globale, che ha impattato in modo rilevante sul nostro fatturato. Questo rallentamento è il risultato di diversi fattori, tra cui l'aumento dei costi dei mezzi meccanici, la difficoltà di accesso al credito e l'andamento sfavorevole del settore primario, che hanno determinato una contrazione degli investimenti in nuove tecnologie. La divisione After Market, invece, sta registrando una crescita grazie all'acquisizione di nuovi clienti tramite le strategie commerciali della filiale francese e all'interesse crescente per la nostra nuova gamma brevettata di EPB"."Leche abbiamo implementato inizieranno a generaredel 2025, con benefici significativi per la redditività - ha aggiunto - Siamo quindi fiduciosi che, grazie a una solida base tecnologica e organizzativa, Cofle sarà pronta a crescere e a rispondere con successo alle nuove sfide e opportunità del mercato".