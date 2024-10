Ferrari, Barclays alza TP dopo lancio della F80: pricing power "unico"

Ferrari

(Teleborsa) - Confermando la raccomandazione "" e alzando il target price a(+11%) su, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, gli analisti diaffermando che il lancio della F80 (799 unità; prezzo di 3,6 milioni di euro; esaurita) "".Giovedì la Ferrari ha presentato la sua(successore della LaFerrari), limitata a 799 unità a un prezzo al dettaglio di 3,6 milioni di euro e già completamente assegnata/esaurita al momento del lancio (come di consueto per Ferrari per Specials, Iconas e Supercars). E mentre in precedenza Barclays aveva effettivamente segnalato il probabile lancio di una Supercar come lancio finale del 2024 e un fattore chiave del mix di modelli Ferrari in vista del 2025-27, l', e di conseguenza si traduce in un ulteriore aumento delle nostre stime 2025/26 già superiori al consenso".La banca d'affari ha aggiornato le previsioni per "mettere a punto" le ipotesi di volume e prezzo per la F80 (con spedizioni a partire dal quarto trimestre del 2025), lasciando tutto il resto praticamente invariato. Per il 2024 le previsioni rimangono invariate (1.824 milioni di euro di EBIT/margine 28%; ora leggermente al di sotto del consenso aggiornato. Per il 2025, riduce marginalmente le stime per riflettere una cadenza di lancio F80 leggermente più lenta. Tuttavia,(più unità; prezzo più alto). Per il 2025/26 è ora +7%/+12% al di sopra del consenso. Nel complesso, prevede che il forte slancio del mix continuerà oltre il 2024, supportato dall'aumento delle SF90 XX Specials, dalla continuazione di circa 10-15 unità/anno della 499P Modificata (circa 3-4/trimestre), dalla nuova Dodici Cilindri V12 (successore della 812 GTS/Superfast), dalla nuova supercar F80 (consegne dal Q4-25) e dal primo modello BEV della Ferrari (che verrà lanciato nel Q4-25 e con un aumento nel 2026)."Continuiamo ad apprezzare la sua transizione xEV bilanciata, la traiettoria volume-prezzo-mix a lungo termine e l'altissima visibilità degli utili - si legge nella ricerca - Si potrebbe sostenere che, anche all'interno dello spazio del lusso,relativo, grazie alle sue esposizioni molto limitate a 1) Cina e 2) acquisti ambiziosi mirati a clienti non UHNWI, nonché al suo portafoglio ordini, che si estende fino al 2026 (con solo alcuni modelli non ancora completamente esauriti)".