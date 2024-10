Trastevere, il quartiere romano a servizio dell’arte contemporanea

(Teleborsa) - Situato sulla riva occidentale del Tevere,è uno dei quartieri più antichi e caratteristici di Roma, un crocevia in cui si fondono. Questo rione, che letteralmente significa “al di là del Tevere”, ha sempre rappresentato un punto di incontro tra diverse anime della città,, il sacro e il profano, la tradizione e l'innovazione.Durante l'Impero Romano, il rione era considerato periferico, essendo situato ", e ospitava una popolazione piuttosto cosmopolita tra marinai, commercianti, artigiani e immigrati provenienti dalle province orientali.Negli ultimi decenni, Trastevere è diventato, e ha imparato ad attirare artisti, collezionisti e compratori da tutta Italia e dall’estero.Il quartiere è riuscito così a coniugare la sua eredità storica con, trasformandosi in un rifugio per talenti emergenti e favorendo la nascita di piccole gallerie d’arte, studi creativi e laboratori artigianali.Accanto a questi spazi recenti, spicca, che rappresenta unQuesta imponente struttura storica, che risale al XV secolo, incarna infatti alla perfezione lo spirito dell’iconico rione capitolino: un luogo di incontro e, esempio mirabile di adattamento alle esigenze della vita culturale contemporanea.Oggi, infatti, Palazzo Velli non è solo una testimonianza architettonica del passato: gli spazi sono stati riorganizzati per ospitare una vasta gamma di progettualità, al fine di rendere il palazzo unAl suo interno si alternano così eventi culturali, conferenze, workshop, performance dal vivo e - ovviamente, Palazzo Velli ospiterà, tra i profili artistici contemporanei più interessanti, coerenti e talentuosi del panorama capitolino.La mostra, infatti, è curata da: le opere di Giglio, unite alle parole di Marziani, diventano un viaggio dei sensi in grado di generare u, dove arte e vita si intrecciano in una fusione di emozioni, forme e narrazioni. L’esposizione si presenta agli occhi di chi guarda come un'avventura visiva nel segno ossessivo che diventa corpo, connessione, famiglia inaratterizzate da una importante varietà di tecniche e materiali utilizzati che riflette in pieno ilIl frequenzimetro di Caterina Giglio capta dunque un vitalismo cosmico che ci trascina tra radici illustri, nel cuore visionario di Lewis Carroll, nei corpi nervosi di Kiki Smith, nei surrealismi psicomagici di Max Ernst, all’interno di unfatto di forme corporali che si allungano verso il cielo come alberi, che fioriscono e si trasformano continuamente, in una danza matissiana che celebra i sensi, in una metamorfosi dei viventi lungo il tempo del Pianeta.