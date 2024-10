3M migliora guidance su profitto annuale dopo terzo trimetre in crescita

3M

(Teleborsa) -, colosso industriale statunitense che realizza prodotti per i settori salute, elettronica, energia, sicurezza, ha chiuso il terzo trimestre del 2024 conpari a 6,3 miliardi di dollari, in aumento dello 0,4% anno su anno, con vendite organiche in calo dello 0,1% anno su anno. L'EPS da operazioni in corso è stato di 2,48 dollari, in aumento del 154% anno su anno, mentre l'di 1,98 dollari, in aumento del 18% anno su anno."Il team 3M ha realizzato, con un conseguente aumento a due cifre degli utili rettificati insieme a una solida generazione di free cash flow - ha affermato il- La nostra esecuzione in corso ci posiziona bene per concludere l'anno in modo solido. Sono fiducioso che il nostro lavoro per far progredire le nostre tre priorità, crescita organica, eccellenza operativa e distribuzione del capitale, offrirà una creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti".3M haper l'intero anno 2024 da operazioni in corso a 7,20-7,30 dollari da 7,00-7,30 dollari.