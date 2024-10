Cogefeed si quota su EGM PRO senza flottante minimo. Titolo sarà sospeso

(Teleborsa) -. L'ammissione è ora prevista per il 28 ottobre 2024 (rispetto al 24 ottobre previsto in precedenza ), con il debutto su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Nel frattempo, è emerso che alla data di inizio delle negoziazioni la parte del capitale sociale che costituisce, di conseguenza, non essendo raggiunto il flottante minimo previsto ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Borsa Italiana contestualmente all'ammissione, fino a quando il flottante minimo non verrà ripristinato. Borsa Italiana disporrà la revoca delle negoziazioni trascorsi due anni senza che sia stato soddisfatto il requisito minimo del flottante.La società, attraverso la controllata integralmente FG Esco,dalla potenza nominale di 232kW nel comune di. A partire dal 2024, il gruppo ha deciso di focalizzarsi esclusivamente sulla linea di business produzione di energia e abbandonare quella sull'efficientamento energetico (che aveva sfruttato il Superbonus 110%). Al 31 dicembre 2023, ha registrato ricavi pari a circa 15,2 milioni di euro, mentre al 30 giugno 2024 ha registrato ricavi pari a circa 0,03 milioni di euro.Ilè composto da: Daniele Filizola (Presidente e Amministratore Delegato); Anna Cosentino (Consigliere); Federico Giannandrea (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione, l'è composto da: Filizola S.r.l. (società riconducibile interamente a Daniele Filizola) per l'86,90%; Anna Cosentino per il 6,55%; Daniele Filizola per il 6,55%.