ABC Company investe 1,73 milioni di euro nel polo utensili di Tommasin e CUS Tools

ABC Company

(Teleborsa) -, società di consulenza quotata su EGM PRO e veicolo di permanent capital, ha completato, tramite la controllata ABC Meccanica che detiene una partecipazione in Se.rin.nex, un, di cui 1,15 milioni di euro riferibili direttamente ad ABC Company, nell'ambito dell'L'operazione,(Finint E4G), gestito da Finint Investments, in joint venture con ABC è finalizzata alla creazione di un operatore leader a livello nazionale nel settore degli utensili speciali da taglio per macchine utensili. Oltre ad ABC e Finint E4G, partecipano all'operazione, in quota minoritaria, anche i soci venditori - che hanno reinvestito mantenendo ruoli attivi nella gestione - e Silvio Negri & Co., società riconducibile alla famiglia Negri, già co-investitrice nella partecipata Serinex.Le due aziende, Tommasin (PD) e CUS (MI), attive rispettivamente nella produzione di utensili in diamante policristallino e in utensili a fissaggio meccanico, rappresentano realtà complementari, riconosciute per la qualità delle lavorazioni e la specializzazione tecnica. Nel 2024 l'aggregato delle Target ha realizzato undi euro con una posizione di cassa netta pari a 400 mila euro.L'investimento di ABC Meccanica, pari a circa 1,73 milioni di euro, è stato effettuato attraverso la sottoscrizione di unaper l'acquisizione delle due società target.Il nuovo gruppo sarà, manager con esperienza internazionale, mentre i fondatori Simone Tommasin e Mattia Raschetti assumeranno ruoli chiave per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione delle sinergie tra le società.