Congresso Nazionale dei Commercialisti: a Genova dal 22 al 24 ottobre 2025

(Teleborsa) -torneranno nel capoluogo ligure - tra Porto Antico e Padiglione Blu - per confrontarsi su tematiche, tendenze e prospettive della categoria.Il passaggio dialla squadra genovese è avvenuto durante il Convegno nazionale che si è concluso nei giorni scorsi a Pesaro e che ha posto al centro il dibattito il futuro della professione, che cambia ampliando competenze e campi di azione e rappresenta un’opportunità per i giovani che ambiscono ad un’attività lavorativa specialistica con importanti margini di crescita personale e anche reddituale., nella città di Genova - afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti,-. Quello in programma il prossimo anno sarà un evento significativo, che porterà in città migliaia di commercialisti provenienti dai nostri 132 Ordini territoriali e comporterà per il nostro Consiglio nazionale e per l’Ordine dei commercialisti di Genova un importante sforzo organizzativo, ma che darà anche visibilità alla città e al territorio. Sarà un’occasione per parlare della nostra professione, ma soprattutto di fisco, economia, sviluppo, innovazione, portando all’attenzione della comunità locale e nazionale le proposte e le competenze dei commercialisti italiani”.“Siamo orgogliosi di cogliere questa sfida e ringraziamo il Consiglio Nazionale e il Presidente de Nuccio per la fiducia. Come Ordine di Genova ci impegneremo da subito per creare, insieme al Nazionale, un evento di alto livello che possa attirare il maggior numero di colleghi da tutta Italia, e valorizzare la cultura economica e professionale del nostro territorio. Questo importante risultato è frutto di non solo del lavoro di questo Consiglio, ma di tutti i colleghi che negli anni scorsi hanno generosamente contribuito e sostenuto la candidatura di Genova. Sono sicuro che tutti insieme riusciremo a creare un grande evento che darà orgoglio alla nostra categoria - ha aggiunto Mauro Rovida, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova”.L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova