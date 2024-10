FMI lima stima PIL Italia per 2025. Rischi al ribasso per economia globale

(Teleborsa) - Il(FMI) ha, mentre ladallo 0,9% stimato lo scorso luglio. È quanto emerge da rapporto "World Economic Outlook", dove viene anche indicato che il debito pubblico italiano è previsto salire al 136,9% del PIL nel 2024 e al 138,7% l'anno prossimo, dal 134,6% del 2023, mentre il deficit è previsto al 4% nel 2024 e al 3,8% nel 2025.Allargando lo sguardo all', l'FMI afferma che la. Al 3,2% nel 2024 e nel 2025, la proiezione di crescita è praticamente invariata rispetto a quelle del World Economic Outlook di luglio 2024 e di aprile 2024. Tuttavia, sono state apportate notevoli revisioni sotto la superficie, con gli aggiornamenti delle previsioni per gliche compensano i declassamenti di quelle per altre economie avanzate, in particolare i piùViene spiegato che la debolezza persistente nel settore manifatturiero pesa sulla crescita per paesi come. Tuttavia, mentre si prevede che la domanda interna italiana trarrà beneficio dal PNRR, la Germania sta sperimentando difficoltà dovute al consolidamento fiscale e a un forte calo dei prezzi immobiliari.Allo stesso modo, neie nelle economie in via di sviluppo, le interruzioni della produzione e della spedizione di materie prime, in particolare il petrolio, i conflitti, i disordini civili e gli eventi meteorologici estremi hanno portato a revisioni al ribasso delle prospettive per il Medio Oriente e l'Asia centrale e per l'Africa subsahariana. Questi sono stati compensati dagli aggiornamenti delle previsioni per l'Asia emergente, dove la crescente domanda di semiconduttori ed elettronica, guidata da significativi investimenti nell'intelligenza artificiale, ha sostenuto la crescita.Le ultime previsioni per la crescita globale, al 3,1%, rimangono "". "I persistenti venti contrari strutturali, come l'invecchiamento della popolazione e la scarsa produttività, stanno frenando la crescita potenziale in molte economie", si legge nel documento.L'FMI prevede che l'globale scenderà da una media annua del 6,7% nel 2023 al 5,8% nel 2024 e al 4,3% nel 2025, con le economie avanzate che torneranno ai loro obiettivi di inflazione prima delle economie emergenti e in via di sviluppo. Mentre la disinflazione globale continua a progredire, sostanzialmente in linea con la linea di base, sono ancora possibili ostacoli sulla strada verso la stabilità dei prezzi. I prezzi dei beni si sono stabilizzati, ma l'inflazione dei prezzi dei servizi rimane elevata in molte regioni."Iin un contesto di elevata incertezza politica - viene spiegato - Improvvise eruzioni di volatilità del mercato finanziario, come quelle sperimentate all'inizio di agosto, potrebbero inasprire le condizioni finanziarie e pesare sugli investimenti e sulla crescita, soprattutto nelle economie in via di sviluppo in cui grandi esigenze di finanziamento esterno a breve termine potrebbero innescare deflussi di capitale e difficoltà di debito. Ulteriori interruzioni del processo di disinflazione, potenzialmente innescate da nuovi picchi nei prezzi delle materie prime in mezzo a persistenti tensioni geopolitiche, potrebbero impedire alle banche centrali di allentare la politica monetaria, il che porrebbe sfide significative alla politica fiscale e alla stabilità finanziaria. Una contrazione più profonda o più lunga del previsto nel settore immobiliare cinese, soprattutto se portasse a instabilità finanziaria, potrebbe indebolire il sentiment dei consumatori e generare ricadute globali negative data la grande impronta della Cina nel commercio globale. Un'intensificazione delle politiche protezionistiche esacerberebbe le tensioni commerciali, ridurrebbe l'efficienza del mercato e interromperebbe ulteriormente le catene di approvvigionamento. Le crescenti tensioni sociali potrebbero provocare disordini sociali, danneggiando la fiducia dei consumatori e degli investitori e potenzialmente ritardando l'approvazione e l'attuazione delle necessarie riforme strutturali".Secondo l'FMI, in molti paesi èper garantire che il debito pubblico sia su un percorso sostenibile e per ricostruire i buffer fiscali; il ritmo dell'aggiustamento dovrebbe essere adattato alle circostanze specifiche di ogni paese. Le riforme strutturali sono necessarie per migliorare le prospettive di crescita a medio termine, ma il sostegno ai più vulnerabili dovrebbe essere mantenuto.