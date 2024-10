Franchi Umberto Marmi, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 10,0 euro) ilsu(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, e confermato lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 84%.Gli analisti scrivono cheper il marmo di lusso di Carrara. Dopo un anno di riequilibrio (FY23), sulla scia del restocking post-pandemia da parte dei clienti, l'azienda ha investito in M&A e sta già beneficiando di sinergie commerciali, dopo aver arricchito l'offerta per i clienti con nuovi prodotti e attività. Le prospettive per l'FY24 sembrano positive e gli analisti si aspettano che l'azienda persegua il suo percorso di crescita nei prossimi anni.