FUM, Alberto e Bernarda Franchi condannati in primo grado. CdA esprime fiducia

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso nota lanel procedimento per frode fiscale contro Alberto Franchi e Bernarda Franchi, rispettivamente presidente e vice-presidente. È arrivata una condanna a Alberto Franchi di anni 4 di reclusione e a Bernarda Franchi di anni 2 di reclusione con pena sospesa, con deposito delle motivazioni in 90 giorni.Ilha espresso "nei confronti di entrambi gli amministratori confermando convintamente la stima nelle capacità professionali, nel rigore gestionale e nella dedizione alla società da sempre dimostrata". Inoltre, intende "continuare a supportarli attivamente in vista delle fasi successive del procedimento - sia in sede di Appello sia ogni ulteriore grado di giudizio - auspicando la conferma di una piena estraneità alle contestazioni sollevate"."Il dispositivo della sentenza di primo gradoma dobbiamo attendere le motivazioni per poter prendere contezza della logica giuridica riposta dal giudice alla base delledi cui all'atto di adesione intervenuto con l'Agenzia delle Entrate - ha detto Alberto Franchi - In attesa, comunque, di leggere le motivazioni, non posso che affermare che ricorreremo senza dubbio in appello, certi di una sentenza che riaffermi il nostro buon operato".