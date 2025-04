Ansaldo Energia fornirà turbine e generatori nuova centrale a ciclo combinato in Ungheria

(Teleborsa) -annuncia alper lo sviluppo di unapresso il sito di. Il contratto è stato firmato, per conto del committente, dai rappresentanti della società, parte del Gruppo MVM.L'accordo ufficiale segna l'inizio della progettazione esecutiva, degli approvvigionamenti e delladi quella che sarà la. Una volta avviata l'operatività commerciale, la centrale a ciclo combinato da, composta da due unità, fornirà mediamente circaalla rete elettrica ungherese.Ildella gara pubblica per la costruzione e la manutenzione a lungo termine delleè composto da duemembri: il colosso energetico italianoe il conglomerato turco, i cui vertici hanno ufficialmente certificato il documento.Alla cerimonia della firma erano presenti rappresentanti ufficiali delle Ambasciate della Repubblica di Turchia e della Repubblica Italiana, oltre a funzionari governativi. Nel suo discorso ilha sottolineato che lo Statoungherese sostiene lo sviluppo del settore energetico nazionale ed è impegnato a favore di soluzioni verdi e sostenibili."La costruzione della nuova centrale elettrica è di importanza storica, poiché negli ultimi quindici anni non è stato realizzato alcun nuovo impianto di produzione a carico di base in Ungheria. Si tratta anche di un passo cruciale per la produzione energetica nazionale, poiché contribuirà a rafforzare l’indipendenza energetica, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento e raggiungere gli obiettivi climatici. Il nuovo impianto avrà inoltre un ruolo chiave nell'equilibrare la produzione di energia rinnovabile, sostenendo così una transizione energetica di successo"., Presidente di, società capofila del consorzio, ha condiviso la sua visione per lo sviluppo delle relazioni commerciali in Ungheria e in Europa, e per il rafforzamento di partnership sostenibili. "Çalik Enerji è diventata una delle principali aziende energetiche a livello mondiale, sfruttando con successo le risorse naturali al servizio delle persone per creare un futuro migliore e più sostenibile"., Amministratore Delegato del, ha sottolineato il significato locale e regionale del progetto, nonché i suoi impatti sociali ed economici: "Il progetto della centrale a ciclo combinato di Tisza segna l’inizio di una nuova era per la produzione di energia nell'Ungheria orientale. Al posto di una centrale tradizionale dismessa, sarà realizzata una moderna capacità di generazione flessibile, in grado di adattarsi all’aumento della domanda dei consumatori e di supportare l'integrazione in rete delle fonti rinnovabili pianificate, soggette a variabilità meteorologica. La centrale che sorgerà a Tiszaújváros — con una capacità pari a circa la metà di quella della centrale nucleare di Paks — potrà contare su connessioni esistenti alla rete elettrica, su un sistema di raffreddamento idrico e sull'accesso a gas naturale nelle vicinanze. Grazie a queste favorevoli condizioni infrastrutturali e geografiche, l'investimento non solo rafforzerà la stabilità della rete, ma darà anche nuovo impulso all'economia locale e all'occupazione"., Amministratore Delegato di, l’altro membro del consorzio, ha evidenziato l'importanza strategica del progetto per la sicurezza energetica e la transizione dell'Ungheria ed ha sottolineato il valore delle tecnologie innovative di Ansaldo: "È un onore partecipare a un progetto di tale importanza strategica per il futuro energetico dell'Ungheria. La centrale MVM Tisza sarà lapiù efficiente del Paese, pronta a soddisfare la crescita e il crescente fabbisogno energetico dell'Ungheria. Questo accordo rappresentaun passo decisivo per il rafforzamento della sicurezza energetica nazionale. In Ansaldo Energia siamo orgogliosi di mettere a disposizione le nostre tecnologie più avanzate — pronte per l’utilizzo di idrogeno — combinando eccezionale affidabilità con straordinaria efficienza e flessibilità operativa".