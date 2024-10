Verizon, utile 3° trimestre scende a 3,4 miliardi di dollari con oneri straordinari

Verizon Communications

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle telecomunicazioni, ha riportatopari a 0,78 dollari nel terzo trimestre del 2024, rispetto agli utili per azione pari a 1,13 dollari nel terzo trimestre del 2023., l'EPS è stato pari a 1,19 dollari (vs 1,22 dollari un anno fa e 1,18 dollari attesi dagli analisti). L'è sceso a 3,4 miliardi di dollari dai 4,9 miliardi di dollari di un anno fa. Iconsolidati totali sono stati pari a 33,3 miliardi di dollari, sostanzialmente invariati rispetto al terzo trimestre del 2023, poiché la crescita dei ricavi da servizi e altri ricavi è stata compensata dai cali nei ricavi da apparecchiature wireless.I risultati finanziari riportati per il terzo trimestre del 2024 hanno riflesso. Ciò include un addebito di buonuscita di 1,7 miliardi di dollari relativo al programma di separazione volontaria per alcuni dipendenti dirigenziali con sede negli Stati Uniti, nonché altre iniziative di riduzione dell'organico; un onere di razionalizzazione delle attività commerciali pari a 374 milioni di dollari, principalmente correlato alla decisione di cessare l'utilizzo di determinati asset immobiliari e di uscire da porzioni non strategiche di alcune attività; e un ammortamento delle attività immateriali pari a 186 milioni di dollari, correlato a Tracfone e ad altre acquisizioni."Questo è stato unper Verizon, con mosse strategiche trasformative e continua eccellenza operativa - ha affermato il- Continuiamo a fornire risultati solidi nella mobilità e nella banda larga e siamo sulla buona strada per soddisfare le nostre indicazioni finanziarie per l'intero anno 2024, con fatturato dei servizi wireless ed EBITDA rettificato in linea o al di sopra del punto medio dell'intervallo guidato".