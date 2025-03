Volkswagen: nel 2024 calano gli utili. Obiettivo 2025: aumento fatturato +5%

Volkswagen

(Teleborsa) -archivia l'esercizio 2024 conpari a 324,7 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 322,3 miliardi del 2023, mentre i ricavi legati all'auto sono scesi a 265,9 miliardi. L'scivola del 30% a 12,39 miliardi.Ledi veicoli sono pari a 9 milioni in contrazione del 3,5% rispetto ai 9,4 milioni dello scorso anno.Il risultato operativo registra una flessione del 15% a 19,1 miliardi di euro pari a un margine del 5,9%, dopo 2,6 miliardi di costi straordinari legati alla ristrutturazione del gruppo.All'assemblea sarà proposto undi 6,3 euro per le azioni ordinarie e di 6,36 euro per le azioni privilegiate che rappresenta un calo del 30% rispetto al dividendo dello scorso anno.Per il 2025, Volkswagen prevede ricavi in crescita fino al 5% e un margine operativo tra il 5,5% e il 6,5%. Il cash flow dell'auto è atteso fra 2 e 5 miliardi, dopo investimenti e costi di ristrutturazione. La liquidità netta à attesa fra 34 e 37 miliardi di euro., con prodotti innovativi e decisioni strategiche. Nel 2025, continueremo a concentrarci su un'implementazione coerente. Mentre la nostra trasformazione guadagna terreno, la nuova forza del gruppo Volkswagen prende vita", ha detto il