CME Group, terzo trimestre in crescita con volumi di trading record

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha comunicato undi 1,6 miliardi di dollari (vs 1,3 un anno fa) e undi 1,0 miliardi di dollari per ildel 2024. L'è stato di 913 milioni di dollari (vs 750 milioni un anno fa) e gli utili per azione ordinaria sono stati di 2,50 dollari. Su base rettificata, l'utile netto è stato di 977 milioni di dollari e gli utili per azione ordinaria sono stati di 2,68 dollari."Il terzo trimestre del 2024 è stato il, con record in termini di volume, fatturato, utile operativo rettificato, utile netto rettificato e utile rettificato per azione - ha affermato il- Questo segna il secondo trimestre consecutivo di aumento di volume e open interest in ogni classe di attività. I ??volumi dei nostri prodotti finanziari sono aumentati del 28%, riflettendo un balzo del 36% nei tassi di interesse a un ADV record di 14,9 milioni di contratti. Ciò è stato guidato da un aumento del 35% nei future SOFR a un ADV record di 4,1 milioni di contratti e da una crescita del 31% nei Treasury a un ADV record di 8,4 milioni di contratti. Inoltre, il volume delle nostre materie prime è aumentato del 20%, le opzioni sono aumentate del 27% e l'ADV internazionale è stato un ADV record di 8,4 milioni di contratti".Il(ADV) del terzo trimestre 2024 è stato un record di 28,3 milioni di contratti, incluso l'ADV record non statunitense, con EMEA in aumento del 30% e Asia in aumento del 28% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.