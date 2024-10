Confcommercio, Imprenditoria Giovanile: risorsa cruciale per la crescita economica

(Teleborsa) - Oggi, durante il, è stata presentata un'analisi allarmante sulla situazione dellNegli ultimi dodici anni,, con una diminuzione della loro quota sul totale. Se oggi il tasso di imprenditoria giovanile fosse quello del 2011, il nostro Paese avrebbe unNegli ultimi quarant'anni,, mentre. Questa tendenza è particolarmente, dove, tra il 2011 e il 2023, si è registrata una perdita di un milione di abitanti, di cui 1,9 milioni di giovani. Le difficili condizioni economiche hanno un impatto diretto sulla demografia: senza giovani, non c'è crescita.Dal. Il tasso di imprenditoria giovanile è sceso dall'11,9% all'8,8%. Questa riduzione, se non avesse avuto luogo, ci avrebbe regalato un significativo incremento del Pil. È evidente che il declino può essere affrontato solo incrementando il tasso di imprenditoria giovanile, soprattutto nel terziario, il settore che ha trainato la crescita negli ultimi trent'anni.L'imprenditoria giovanile può darespecialmente nel Mezzogiorno, dove l'autoimprenditorialità ha storicamente svolto un ruolo salvifico in assenza di grandi aziende. È necessario migliorare il contesto socio-economico e incentivare la partecipazione femminile nel mercato del lavoro. È fondamentaleattraverso agevolazioni fiscali, semplificazione burocratica e migliori condizioni per l'accesso al credito.Questi sono i punti salienti, intitolata "L’importanza dell’imprenditoria giovanile per la crescita economica".Ilafferma: "L’eccezionalità economica italiana si è costruita su un modello di impresa diffusa, attraverso la quale - nel tempo - tantissimi italiani hanno pensato di mettersi in proprio e di realizzare un progetto di vita. Eppure, proprio questo. Nel 2011 le imprese giovanili erano quasi il 12% del totale, nel 2019 erano il 9,5%, nel 2023 l’8,8%. L’impresa è insomma un orizzonte che le nuove generazioni scelgono sempre meno. Tuttavia, fare impresa è una delle decisioni a più alto impatto personale e sociale che possano esserci. Confcommercio con il suo Gruppo Giovani sono qui per testimoniare l’importanza di questa scelta".Il, dichiara: "Abbiamo voluto dedicare questo XV Forum Nazionale al tema della crescita perché- di prima generazione, ma non solo - si trova ad affrontare, spesso con un senso di solitudine. Ma i dati dimostrano anche che senza imprenditoria giovanile la stessa crescita, lo sviluppo, del Paese procede con il freno a mano tirato. Da un punto di vista innanzitutto quantitativo - se la quota di imprese giovani oggi fosse pari a quella del 2011- ma anche qualitativo: le imprese giovanili portano nel mercato energie, prospettive e competenze che rappresentano un irrinunciabile canale di innovazione e creatività".