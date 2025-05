Lavoro, imprenditorialità giovanile in forte calo. Unioncamere: servono politiche e strumenti adeguati

(Teleborsa) - Ilsta cambiando: mentre laè una risorsa sempre più preziosa (ma in calo), aumentano i giovani occupati alle dipendenze e si riducono le, anche a causa delle difficoltà ad aprire una nuova attività (e delle crescenti competenze tecnologiche, manageriali e finanziarie oggi necessarie a un imprenditore). Lo ha segnalato il segretario generale di Unioncamere,, intervenendo all'incontro promosso dasui temi dell'orientamento, delle nuove imprese e del placement.Fra 2011 e 2024 l'Italia ha perso un milione di 18-34enni. Ciò ha determinato anche un calo del numero dei giovani propensi a fare impresa, con un a riduzione del 31% di imprese attive in questa fascia d'età e una progressiva contrazione delle(il 34,6% del totale nel 2011 a fronte del 27,8% del 2024). Nel medesimo tempo è cresciuta l'occupazione e, dal 2015 al 2024, è aumentato diil numero di occupati dipendenti principalmente a tempo pieno di 15-34 anni."Quasi l'80% dei neoimprenditori interpellati da Unioncamere segnala difficoltà nell'aprire una impresa, in particolare oltre un imprenditore su due si scontra con le procedure amministrative", ha sottolineato Tripoli. "Ecco perché occorrono politiche e strumenti adeguati a sostenere l'. Per questo Unioncamere ha messo a punto, il Servizio nuove imprese, la piattaforma che presenta opportunità e strumenti per supportare tutti coloro, aspiranti e neoimprenditori, che scelgono la via dell'impresa".Crescono invece le imprese piùe si irrobustiscono le: tra 2016 e 2024 le start-up innovative sono passate da meno di 6mila a oltre 12mila (+111,6%).