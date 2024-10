EdiliziAcrobatica, contratti sottoscritti in aumento del 22% nei primi 9 mesi

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che nel corso deidell'anno ilche si sono affidati ai suoi servizi è cresciuto dell'84,2% rispetto al 30 settembre 2023. In aumento del 22% anche i, che sono passati dai 18.590 dell'analogo periodo del 2023 agli attuali 22.694."Per noi questi numeri non rappresentano un risultato fuori dall'ordinario, sono semplicemente la conferma di ciò che abbiamo sempre sostenuto - commenta l'- Acrobatica rappresenta ormai la prima scelta per coloro che devono effettuare lavori di ristrutturazione. I numeri parlano per noi: il numero dei clienti quasi raddoppiato e quasi 23.000 contratti sottoscritti nei primi nove mesi dell'anno, restituiscono l'immagine più veritiera di un Paese che continua ad avere bisogno, e sempre più ne avrà, di interventi su edifici e palazzi".