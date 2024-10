Fed, Beige Book: attività economica pressoché invariata, inflazione continua a moderarsi

(Teleborsa) - Nel complesso, l'è "rimastain quasi tutti i distretti dall'inizio di settembre". Lo afferma la Federal Reserve neldi ottobre, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria.La maggior parte dei distretti ha segnalato un calo dell'. L'attività nelè stata generalmente stabile o in leggero aumento e la domanda di prestiti è stata mista, con alcuni distretti che hanno notato un miglioramento delle prospettive dovuto al calo dei tassi di interesse.I resoconti sullasono stati "misti", con alcuni distretti che hanno notato cambiamenti nella composizione degli acquisti, per lo più verso alternative meno costose.L'attività delha "": l'inventario ha continuato ad aumentare in gran parte della nazione e i valori delle case sono rimasti sostanzialmente stabili o sono leggermente aumentati. Tuttavia, l'incertezza sull'andamento dei tassi dei mutui ha tenuto alcuni acquirenti in disparte e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili è rimasta un problema persistente in molte comunità.Lodei portuali di breve durata ha causato solo piccole interruzioni temporanee. I danni causati dall'hanno avuto un impatto sui raccolti e hanno provocato pause nell'attività commerciale e nel turismo nel sud-est.Nel complesso, l'è "" durante questo periodo di riferimento, con oltre la metà dei distretti che hanno segnalato una crescita lieve o modesta e i restanti distretti che hanno segnalato pochi o nessun cambiamento. Molti distretti hanno segnalato un basso turnover dei lavoratori e i licenziamenti sono rimasti limitati. La domanda di lavoratori si è leggermente attenuata, con assunzioni incentrate principalmente sulla sostituzione piuttosto che sulla crescita. La disponibilità di lavoratori è migliorata, poiché molti contatti hanno segnalato che era diventato più facile trovare i lavoratori di cui avevano bisogno. Tuttavia, i contatti hanno notato che rimaneva difficile trovare lavoratori con determinate competenze o in alcuni settori, come tecnologia, produzione ed edilizia.L'ha "" con prezzi di vendita in aumento a un ritmo lieve o modesto nella maggior parte dei distretti. Tuttavia, i prezzi di alcuni prodotti alimentari, come uova e latticini, sono aumentati in modo più netto. I prezzi delle case sono aumentati in molti distretti, mentre gli affitti sono rimasti stabili o sono scesi leggermente. Molti distretti hanno notato una crescente sensibilità ai prezzi tra i consumatori. I prezzi degli input sono generalmente "aumentati moderatamente". I contatti in diversi settori hanno notato pressioni più acute derivanti dall'aumento dei costi assicurativi e sanitari. Diversi distretti hanno segnalato che "i, comprimendo i margini di profitto delle aziende".