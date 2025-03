Wall Street in ribasso: dati macro alimentano timori su inflazione

Lululemon Athletica

(Teleborsa) -, con glisull'economia e sulle aziende statunitensi, mentre gli ultimi dati macroeconomici hanno mostrato che lee più del previsto il mese scorso.Secondo il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti, il- una misura dell'inflazione che esclude voci volatili come cibo ed energia - è aumentato del 2,8% su base annua a febbraio, più delle previsioni di un aumento del 2,7%, mentre la spesa dei consumatori è rimbalzata dopo essere scesa a gennaio.Sempre sotto osservazione i titoli del, dopo la decisione di Trump di andare avanti con una, che entrerà in vigore la prossima settimana, scatenando la reazione negativa dei legislatori e dei leader del settore in tutto il mondo. Trump ha anche promesso punizioni più severe per l'UE e il Canada se unissero le forze contro gli Stati Uniti.L'incertezza economica come conseguenza dei dazi sta anche costringendo diverse aziende ad, concome ultima a farlo.Sul fronte della banca centrale,della Federal Reserve di Boston ha affermato che è inevitabile che l'inflazione aumenterà a causa dei dazi, ma non è chiaro quanto durerà.della Fed di Richmond ha affermato che le aziende potrebbero essere "on hold" data l'incertezza politica e che anche la Fed dovrebbe esserlo.Guardando aidi Wall Street, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,24%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.676 punti. Poco sotto la parità il(-0,5%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,37%.