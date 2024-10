N26 riavvia le attività sul mercato italiano con un nuovo general manager

(Teleborsa) -, a seguito di una decisione della Banca d'Italia, hasul mercato locale. A marzo 2022, la Banca d'Italia aveva imposto alla succursale italiana di N26 l'astensione dall'intraprendere operazioni con nuova clientela, delineando aree di miglioramento in materia di antiriciclaggio.La branch italiana nel corso degli ultimi due anni "si è impegnata ai fini del raggiungimento di questo risultatoe rafforzando, tra gli altri, i sistemi informatici, i controlli interni e i team dedicati a queste aree e continuerà a lavorare per dare prova della piena efficacia del comparto antiriciclaggio e arrivare alla rimozione totale delle restrizioni ancora esistenti", si legge in una nota.A livello di gruppo, intanto, lo scorso giugno N26 ha accolto con favore la decisione dell'Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria () che ha previsto la completa eliminazione delle misure di restrizione alla crescita.Con riferimento alla situazione della branch locale, N26 ha annunciato ladi N26.Fondata da Valentin Stalf e Maximilian Tayenthal nel, N26 ha raccolto quasi 1,8 miliardi di dollari da importanti investitori globali. L'azienda ha sede ae uffici in diverse città in Europa, comprese Vienna, Parigi, Milano, Madrid e Barcellona. N26, dotata di licenza bancaria tedesca, vanta oltre 100 miliardi di euro in transazioni all'anno e conta su un team composto da oltre 1.500 persone.