Londra: balza in avanti Legal & General Group

società specializzata nella gestione del risparmio

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,62%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 2,175 sterline con area di resistenza individuata a quota 2,263. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 2,119.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)