ASSOAMBIENTE a Ecomondo 2024: eventi, digital talk e incontri

(Teleborsa) - Sarà un’edizione intensa per, la fiera internazionale dedicata all'ambiente, in programma a. L'Associazione, che rappresenta le imprese operanti nella gestione dei rifiuti e nell'economia circolare, parteciperà con numerosipresso il suo stand.Il momento centrale sarà ilcon la presentazione del Paper "Come misurare la circolarità", un’analisi sugli indicatori europei per monitorare i progressi nell’economia circolare. Saranno presenti l'Ing., ile ilASSOAMBIENTE promuoverà anche altri eventi rilevanti, tra cui discussioni sunel settore delle demolizioni e dei fertilizzanti da fanghi di depurazione.Inoltre, i "" offriranno interviste e approfondimenti su temi chiave della circular economy, come il recupero del cartongesso, l’innovazione nei materiali da costruzione e la comunicazione ambientale.