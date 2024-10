DBA, accordo da 5,8 milioni per servizi IT con Università Clinica di Libiana

DBA Group

(Teleborsa) -, società fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical, fa sapere che, è stato firmato un accordo per la gestione e il supporto IT con l’Univerzitetni Klinicni Center Ljubljana - UKC LJ, il principale ospedale universitario della Slovenia.La società UNISTAR, tramite una gara pubblica, ha esteso l'accordo già esistente per la gestione e supporto IT con l'Univerzitetni Klinicni Center Ljubljana, per ulteriori 48 mesi.Ilè pari a Euro 5.880.000 per 4 anni e comprende servizi, manutenzione hardware, licenze per software antivirus e Help Desk.L'importo e il margine previsto sono conformi alle proiezioni inserite nel Piano Strategico 2023-2026 e le attività inizieranno nel 2024.