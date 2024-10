Eurozona, indici PMI: attività economica in lieve calo per secondo mese consecutivo

(Teleborsa) - I dati previsionali dell'indagine PMI di ottobre, mostrano, ed indicano un declino marginale complessivamente allineato con quello di settembre. La produzione si è ridotta in risposta all'indebolimento della domanda, con i nuovi ordini in calo per il quinto mese consecutivo. Le aziende hanno risposto al minore carico di ordini effettuando tagli ai posti di lavoro al ritmo maggiore in quasi quattro anni, mentre la fiducia è scesa ai minimi in 11 mesi.Secondo le stime preliminari di S&P Global, l'è salito a 45,9 punti dai 45 precedenti, risultando superiore ai 45,1 punti attesi dagli analisti. Una soglia che resta inferiore anche a quella critica di 50 e che denota ancora una contrazione dell'attività. Diminuisce invece il, che scende a 51,2 punti rispetto ai 51,4 punti precedenti e si confronta con i 51,5 punti attesi. Di conseguenza, ilsi porta a 49,7 punti dai 49,6 precedenti, attestandosi sotto il consensus (49,8 punti).Fra le maggiori economie europee, lamostra un miglioramento del PMI manifatturiero a 42,6 da 40,6 punti, contro un consensus di 40,7 punti e un aumento del PMI sevizi a 51,4 da 50,6 (sopra il 50,6 atteso). In, il PMI manifatturiero cala a 44,5 da 44,6 (44,9 punti il consensus) e il PMI servizi scende a 48,3 da 49,6 (era atteso 49,8)."L', con l'economia in marginale contrazione per il secondo mese consecutivo - ha commentatopresso Hamburg Commercial Bank - L'attuale crollo del manifatturiero è stato generalmente bilanciato dalla piccola crescita del settore dei servizi. A livello nazionale, si rileva un peggioramento della situazione in Francia unito a una lieve moderazione del declino in Germania. Per adesso, non è chiaro se in un prossimo futuro, osserveremo un nuovo peggioramento o miglioramento"."Anche se solo lievemente, il. Detto questo, non dovremmo aspettarci troppo a breve termine - ha aggiunto - Le aziende di questo settore stanno osservando un minore volume di nuovi ordini, e il livello del lavoro inevaso si è contratto per sei mesi consecutivi. Per la prima volta da inizio 2021, le assunzioni del settore dei servizi si sono quasi bloccate. La vera domanda da porsi è se la combinazione tra salari più alti e una minore inflazione può ravvivare la spesa dei consumatori, che a sua volta darebbe alle aziende del terziario quella spinta tanto necessaria".