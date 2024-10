Internazionalizzazione, protocollo Commercalisti - Assocamerestero

(Teleborsa) -incrementando la conoscenza delle opportunità derivanti dall'attività di Assocamerestero e delle Camere di commercio italiane all’estero (CCIE), con specifico riferimento a progetti di promozione ed internazionalizzazione e assistenza mirata alle imprese sui 63 mercati esteri di operatività delle CCIE: è il principale obiettivo del protocollo d’intesa siglato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti, dall’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti Esperti Contabili (AICEC) e Assocamerestero, sottoscritta dai rispettivi presidenti Elbano de Nuccio, Giovanni Gerardo Parente e Mario Pozza.Tra le finalità dell’intesa - spiega la nota - anche l’avvio di una cooperazione per l'individuazione di iniziative formative ed informative indirizzate ai commercialisti e alle imprese italiane da loro seguite ePer il raggiungimento degli obiettivi fissati, le parti prevedono la partecipazione di Assocamerestero ad iniziative realizzate in Italia dal Consiglio nazionale dei Commercialisti e da A.I.C.E.C. per i propri iscritti e loro imprese clienti,Previste anche la partecipazione del Consiglio nazionale, di A.I.C.E.C. e dei professionisti ad iniziative promosse da Assocamerestero sul territorio italiano e il sostegno, da parte di Assocamerestero per il raccordo tra Consiglio nazionale dei commercialisti, A.I.C.E.C. e le singole CCIE allo scopo di