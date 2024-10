Abilmente entra nel vivo a Milano: dall'uncinetto allo scrapbooking

IEG

(Teleborsa) - Entra nel vivo. Il Salone delle Idee Creative di- Italian Exhibition Group, l’appuntamento più amato dagliha preso il via ieri, 24 ottobre eproposti agli amanti del Do Yourself daglispecializzati. E ancora, sono in calendario bper imparare e affinare le tecniche più svariate,di ogni forma e colore. Ai grandi e piccoli sono stati propostiinsieme ai creativi della, l’area cult della manifestazione dove è possibile migliorare la propria manualità e ispirarsi per le proprie creazioni. In fiera anche, oltre a mostre collettive di arte tessile, come quella dedicata all’artista franceseproposta dall’associazione meneghina Sul Filo dell’Arte.con Simone Villa, in arte, è possibile scoprire come realizzare, per creare coperte, borse, maglie e cappelli, tutti basati su questo modulo quadrato che non passa mai di moda.Allosi possono imparare le tecniche base per, mentrepropone corsi per realizzare, copri-tazze e cestini all’uncinetto.E tra le proposte di, il programma di masterclass pensato per approfondire determinate tecniche creative in classi con pochi partecipanti, il duo di creativiper imparare la tecnicaFino a domenica 27, grazie a corsi, workshop e dimostrazioni sarà possibile toccare con manoartigianale, ma anche i segreti delloe dellacon ASI – Associazione Scrappers Italia e con altri creativi che lavorano con questo materiale, per creare album di foto, diari di viaggio e biglietti d’auguri unici, ma anche portafogli di carta e origami. Il tutto, senza dimenticare le prossime festività in calendario:per creare lanterne o card 3D a temao lezioni di pixel art per realizzare unin formato mosaico.