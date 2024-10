Erfo, esercitata opzione di vendita del 49% di FRCM1 a Farmacosmo

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha notificato a, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, la volontà di esercitare il diritto potestativo dia quest'ultimo la propriaTale opzione è stata esercitata in virtù dell'accordo sottoscritto con Farmacosmo ad aprile 2024. Entro 30 giorni da oggi, Farmacosmo acquisterà pertanto l'intera quota di partecipazione detenuta da Erfo in FRCM1, pari al 49% del capitale, alLadi esercitare l'opzione è stata determinata dall'opportunità di volersi focalizzare, in questo specifico momento storico, su strategie che determinano maggiori sinergie industriali, si legge in una nota.