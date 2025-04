Farmacosmo, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 1,3 euro

Farmacosmo

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 100%), mentre il giudizio sul titolo è "".Considerando che nel primo anno diè attesa una fisiologica contrazione del fatturato, legata alla progressiva riduzione del contributo del canale B2B e alla fase iniziale di sviluppo delle nuove linee di attività, si prevede un'inversione di tendenza già a partire dal 2026, con una crescita progressivamente più marcata grazie alla piena implementazione delle direttrici strategiche delineate. In questo contesto, ilè stimato in crescita fino a 74,80 milioni di euro nel 2027, corrispondente a un CAGR del 5,2% nel periodo FY24–FY27, a conferma della solidità del riposizionamento in atto e della capacità del nuovo modello di business di generare valore nel medio periodo.Diversamente dalla dinamica del fatturato, l'è atteso in crescita già a partire dal 2025, in coerenza con la strategia di Farmacosmo orientata al rafforzamento della marginalità e alla valorizzazione delle aree a più elevata redditività. In particolare, l'EBITDA stimato per il FY25 si attesta pari a 0,75 milioni di euro e si prevede un incremento progressivo fino a 2,25 milioni di euro entro il 2027, corrispondente a un CAGR (FY24-FY27) pari al 74,4%. Di conseguenza, anche l'è previsto in significativo miglioramento, passando dallo 0,7% registrato nel FY24 al 3% stimato per il FY27.Nel periodo di piano, si prevedonoin attivo fisso contenuti, pari a circa 0,46 milioni di euro, in linea con l'approccio asset-light adottato dal Gruppo. Viene stimato, infine, un miglioramento della, frutto in primo luogo dei migliorati risultati della gestione operativa, che da 3,9 milioni di euro di debito del FY24 passerà a 0,09 milioni di euro cash positive al termine del 2027.Tra ivengono citati: Modello multiverticale diversificato (Copertura completa dei segmenti pharma, beauty, pet care e digital health, con oltre 70.000 referenze live e sei piattaforme proprietarie); Tecnologia proprietaria avanzata - Software interni (Delivery Manager e Farmavendor) che ottimizzano logistica, pricing e customer service; Elevata fidelizzazione e AOV (L'83,0% delle vendite proviene da clienti abituali con un TrustScore su Trustpilot di 4,7/5. Inoltre, l'AOV risulta essere superiore a 103,00 euro); Strategia just-in-time (Modello logistico che riduce i costi fissi e aumenta la scalabilità operativa).Leindicate sono: Crescita strutturale nei verticali ad alta marginalità (Nutraceutica, pet care e servizi di digital health (come ContactU) in espansione); Espansione omnicanale (Integrazione tra e-commerce e farmacie fisiche/hub per quick-commerce e telemedicina); Allentamento normativo (Un possibile allentamento delle normative porterà, nel tempo, a una maggiore vendita online di prodotti).I maggiorisono: Mercato italiano (Farmacosmo opera principalmente in Italia, il che comporta una limitata diversificazione geografica e dimensioni relativamente contenute rispetto ai concorrenti internazionali); Gestione complessa di più verticali (Sono richiesti continui investimenti in IT, logistica e marketing personalizzato); Dipendenza da fornitori chiave (soprattutto nel B2B) con impatto potenziale sulla continuità e condizioni d'acquisto.Inoltre, isono: Concorrenza crescente (Player globali come Amazon e locali sempre più aggressivi nel pharma e beauty online); Rischi tecnologici e operativi (Le violazioni dei dati o i cyber attacchi possono causare perdite e compromettere la reputazione aziendale).