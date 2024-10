Neosperience, KT&Partners taglia fair value. Rating Hold dopo giudizio revisori

Neosperience

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato il(aper azione da 2,09 euro) e emesso una) sul, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience. Il fair value suggerisce un potenziale rialzo del +49,9% sul prezzo di mercato corrente; tuttavia, gli analisti hanno deciso di impostare il rating su Hold, comea causa del recente disclaimer della società di revisione In seguito ai risultati del primo semestre di Neosperience, gli analisti hanno. Nonostante il superamento delle aspettative di fatturato del 6,8%, le sfide sul fronte dell'EBIT hanno comportato 0,9 milioni di euro, al di sotto della stima di 1,8 milioni di euro. Pertanto, hanno mantenuto la previsione diFY24 a 23,6 milioni di euro, guidata da una solida performance in Empathic Customer Experience (ECX), con vendite complessive destinate a crescere a un CAGR23-27 del 14,7%, raggiungendo 36,6 milioni di euro entro FY27.Hanno confermato l'EBITDA FY24 a 5,6 milioni di euro, con un margine al 23,7%, in linea con il precedente 23,6%. Prevedono che l'raggiungerà 11,3 milioni di euro entro FY27. Hanno abbassato la previsione diper l'intero 2024 a 0,5 milioni (2,1 milioni le vecchie stime) a causa dei nuovi investimenti effettuati e della conseguente politica di ammortamento più elevata, con un aumento previsto a 4,9 milioni entro il 2027.Infine, KT&Partners prevede ora che l', con un graduale miglioramento a 2,3 milioni entro il 2027, e le stimesono state riviste a 17,8 milioni di euro nel 2024 (8,9 milioni nel 2027) data la dinamica di assorbimento di cassa nel 1H24, superiore alla precedente previsione di 13,1 milioni di euro.