OPAS Unieuro, Fnac Darty arriva al 71,5% del capitale. Ora riapertura termini

Unieuro

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio () promossa da Fnac Darty e RUBY Equity Investment su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, gli offerenti hanno comunicato che durante il periodo di adesione ( terminato oggi ) risultanocomplessive 13.990.650 azioni, rappresentanti ile il 70,2% delle azioni oggetto dell'offerta.Gli offerenticomplessive 14.904.062 azioni ordinarie Unieuro, pari alIn ragione dell'avvenuta comunicazione dell'avveramento della Condizione Soglia Minima, avrà luogo ladi borsa aperta per le sedute del 4 novembre, 5 novembre, 6 novembre, 7 novembre e 8 novembre 2024."Siamo molto lieti di annunciare che abbiamo ricevuto il sostegno dell'ampia maggioranza degli azionisti di Unieuro (71,5% del capitale sociale di Unieuro) al nostro progetto di acquisizione, superando la soglia minima che avevamo fissato - ha commentatodi Fnac Darty - Siamoi nostri azionisti e partner. Tra il 4 e l'8 novembre è prevista l'apertura di un ulteriore periodo per aderire all'Offerta, che darà la possibilità ad altri azionisti di portare le proprie azioni in adesione all'Offerta. Siamo molto entusiasti e non vediamo l'ora di lavorare con il team di Unieuro non appena saranno ottenute le autorizzazioni richieste dalla normativa".