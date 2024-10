Bellini Nautica espande rete di dealer in Europa e USA

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, realtà fondata nel 1967 e a capo di un gruppo (il “Gruppo Bellini”) operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, rende noto che la società controllata al 95% Bellini Yacht, dedicata alla produzione di yacht di lusso a marchio proprio, ha sottoscritto accordi per l’ampliamento della rete di dealer in Europa e Stati Uniti, che diventeranno ufficiali rappresentanti del marchio Bellini Yacht.L’ampliamento di tale network, spiega una nota, rappresenta un passaggio fondamentale nella strategia di crescita internazionale di Bellini Yacht, volta a consolidare la presenza del proprio marchio nei mercati chiave del settore nautico di fascia alta.Il processo di espansione ha portato alla firma di contratti con partner strategici in diverse nazioni: in Spagna, con Metropol Nauticas (11 sedi in Spagna); nel Regno Unito, con Sebino Yacht; in Francia, con Vanguard Yacht; negli Stati Uniti, a New York, con Hampton Marina;nel sud-orientale della Francia a Saint Tropez, con uno store monobrand.Tali partnership si aggiungono all’accordo di dealership in essere in Italia con la controllata al 60% Italian Dealer. I partner elencati, già affermati nel settore nautico, permetteranno a Bellini Yacht di incrementare la propria visibilità e di ottimizzare la distribuzione dei propri prodotti, rafforzando la propria posizione nel segmento degli yacht di lusso.