ETP, industria europea tocca nuovi record: forte crescita tra deflussi USA, innovazione e nuovi attori

(Teleborsa) - "L’industria europea deglicontinua a mostrare segnali di notevole vitalità, registrando nuovi massimi storici: alla fine del Q1 2025, gli ETP domiciliati in Europa hanno raggiunto i, confermandosi come un pilastro sempre più centrale nell’ecosistema degli investimenti del Vecchio Continente". È l'analisi del team di Ricerca e Analisi di– piattaforma white-label di ETF ed ETC in Europa – in merito ai dati dell’industria per il primo trimestre 2025."Quello che ha sicuramente influito positivamente è stato un significativo riorientamento dei, dagli ETP statunitensi a quelli europei – hanno spiegato gli analisti di HANetf –. Infatti, la flessione dei, innescata dai dazi sull’import/export imposti dall’Amministrazione Trump, ha spinto gli investitori a rivolgere l’attenzione verso l’Europa e, nel solo mese di marzo, gli ETP europei hanno raccolto, mentre quelli statunitensi hanno registrato deflussi per un valore di"."Tra i protagonisti del trimestre troviamo sicuramente un’altra tendenza d’oltreoceano, ormai ben radicata anche in Europa, quella degli. Dopo un impressionante +68% di AUM nel 2024, gli ETF attivi continuano a crescere con flussi per 6,39 miliardi di dollari solo nel Q1 2025. Inoltre, il patrimonio complessivo ha ormai toccato una nuova quota record con. In parallelo, anche glihanno registrato un incremento straordinario, con un balzo del 54,55% degli AUM", prosegue l'analisi."Oltre al dirottamento dei flussi statunitensi, un ruolo fondamentale l’ha giocato la grande novità della, con approvazione dell’uso diper gli ETF attivi – ha sottolineato il team di Ricerca e Analisi –. Questo nuovo regime consente infatti ai gestori di non dover pubblicare quotidianamente la, proteggendo così le proprie strategie. Le partecipazioni potranno essere rese note con un ritardo di circa un mese: un modello già adottato negli Stati Uniti dal 2019, che ora apre nuove prospettive per i gestori europei"."Ildegli ETP si espande, non solo nelle masse gestite, ma anche nei nuovi nomi che lo popolano. Il numero didi ETP è cresciuto da 116 a 131 negli ultimi nove mesi, segnando un incremento del +13% in meno di un anno. Nonostante alcune uscite, il bilancio netto è positivo: 10 nuovi ingressi contro 3 uscite solo nel Q1 2025", hanno aggiunto."Infine, lenel Vecchio Continente e il progredire di unache sembra voler sempre più puntare all’isolazionismo, stanno dando una considerevole accelerata al settore della, dove gli ETF tematici sullae sullasembrano essere i veicoli prescelti dagli investitori per cogliere il potenziale di crescita del comparto. Nel primo trimestre, infatti, sono stati registrati afflussi pari a 4,16 miliardi di dollari – circa il 4,5% dei flussi totali degli ETF in Europa: un incremento di cinque volte rispetto al trimestre precedente", conclude l'analisi.