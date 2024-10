Boeing lancia aumento di capitale da 19 miliardi di dollari

Boeing

Goldman Sachs

BofA

Citigroup

J.P. Morgan

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, ha annunciato ildi: 90.000.000 di azioni ordinarie, valore nominale 5 dollari per azione (chiusura di venerdì a 155,01 dollari) e: 5 miliardi di dollari di Depositary Shares, ciascuna rappresentante un 1/20 di interesse in azioni privilegiate convertibili obbligatorie di serie A di nuova emissione, valore nominale 1 dollaro per azione. La ricapitalizzazione è quindi diBoeing prevede di concedere ai sottoscrittori delle offerte un'per acquistare fino a un massimo di ulteriori: 13.500.000 azioni ordinarie; 750 milioni di dollari di Depositary Shares, esclusivamente per coprire eventuale over-allotment.Boeing intende utilizzare i proventi netti per scopi aziendali generali, che possono includere, tra le altre cose, il rimborso del debito, aggiunte al capitale circolante, spese in conto capitale e finanziamenti e investimenti nelle sussidiarie.agiscono comeper le offerte. Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank, Mizuho, ??Morgan Stanley, RBC e SMBC Nikko agiscono come joint bookrunning.