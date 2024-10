Circle, contratto per gestione digitalizzata doganale Terminal porto mediterraneo

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – ha firmato un contratto con un terminal di un importante porto mediterraneo in merito alla proposta di progetto e di moduli software per una gestione digitalizzata e automatica delle procedure quali la condivisione dei flussi digitali automatizzati con i sistemi IT aziendali preesistenti e la gestione dei registri doganali.Il, si basa su un sistema di digitalizzazione doganale evoluta, che garantisce diverse funzionalità, tra cui la gestione del magazzino, attraverso la fornitura dei moduli MILOS eCustoms e MILOS Customs Registers. Oltre alla fornitura dei moduli citati, sono previste le attività progettuali correlate nonché le integrazioni con gli attori della Port Community.