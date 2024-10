COP16, al via missione in Colombia

(Teleborsa) - I rappresentati di 196 Paesi, tra cui dieci capi di stato, e gli oltre 12mila delegati che avranno il compito di trasformare in realtà gli impegni presi durante l'accordo di Kunming-Montreal, alla Cop 15 di due anni fa:la 16esima Conferenza delle Parti sulla Biodiversità guidata dalle Nazioni Unite. Il sottosegretario al Mase, Claudio Barbaro, ha iniziato la sua missione per conto del governo italiano. Primo appuntamento, l'intervento al side event organizzato da Aics, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sul tema "La cooperazione ambientale in America Latina e Caraibi"."L'America Latina e i Caraibi - ha spiegato Barbaro - costituiscono una delle maggiori riserve di biodiversità, ossigeno e acqua del pianeta, ma presentano note vulnerabilità strutturali e sistemiche, dovute alla loro posizione remota, alle ridotte dimensioni, alle peculiarità delle loro economie e alle limitazioni tecniche e finanziarie. Per questo motivo i Pcostituiscono un'area di forte interesse ai fini della cooperazione ambientale del Mase che attualmente ha in vigore 8 protocolli d'intesa di cooperazione ambientale nel campo dello sviluppo sostenibile con questi Paesi. Inoltre, sono stati approvati 25 progetti, le cui principali tematiche sono i sistemi di prevenzione e gestione delle calamità naturali, l'acceso all'acqua potabile attraverso impianti di desalinizzazione, la promozione delle energie rinnovabili e la tutela della biodiversità e delle foreste"."È importante agire per rafforzare la collaborazione con i Paesi dell'area attraverso la promozione di azioni sinergiche e il progressivo orientamento delle risorse finanziarie per uno sviluppo regionale, al fine di massimizzare l'impatto sul territorio. Per questo riteniamo altresì cruciale promuovere l'avvio di concrete collaborazioni tra, ha concluso Barbaro.