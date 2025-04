Migranti, la proposta della Commissione Ue: procedure veloci e nuova lista paesi sicuri

(Teleborsa) - Una stretta sui flussi migratori con la possibilità, per i paesi che lo vogliono, di anticipare alcune misure chiave della cui entrata in vigore è prevista per giugno 2026. È lache ha stilato unobbligatoriamente valido per tutti gli Stati membri. Una lista che comprende, tra gli altri, ancheUn'iniziativa accolta con "grande soddisfazione" dallaSe la proposta sarà approvata senza modifiche dal Consiglio e dal Parlamento Europeo i 27 potranno, inoltre, applicarealle persone provenienti da paesi in cui, in media, viene concesso l'asilo nell'Ue al 20% o meno dei richiedenti. Inoltre gli Stati membri potranno godere di una maggiore flessibilità nella designazione (nelle loro liste nazionali) dei "Paesi terzi sicuri e Paesi di origine sicuri", dato che potranno escludere "regioni specifiche" o "categorie d'individui chiaramente identificabili".saranno sottoposte a revisione regolare, si tratta di un processo dinamico – ha sottolineato un funzionario europeo – Peraltro non vuol dire che i Paesi non presenti nell'elenco Ue non siano sicuri".Le liste nazionali devono seguire i criteri previsti dal Patto sulla migrazione. Lesono per oradesignate dopo "un'analisi dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e altre fonti", comprese le informazioni provenienti "dagli Stati membri, dall'Unhcr e dal Seae". La Commissione ritiene infine che i Paesi candidati all'Ue in linea di principio soddisfino i criteri per essere sicuri (vale anche per la Turchia). Un candidato verrebbe escluso solo nel caso di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto (come in Ucraina), sanzioni adottate dal Consiglio o un tasso di riconoscimento dei richiedenti asilo superiore al 20% in tutta l'Ue.Meloni ha definito la scelta della Commissione "un'ulteriore conferma della bontà della direzione tracciata dal governo italiano in questi anni e del sostegno di sempre più nazioni europee", sottolineando che le procedure accelerate da certi Paesi erano previste "dal Protocollo Italia-Albania".