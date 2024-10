Forum Terziario Donna Confcommercio: a Roma focus su donne, imprese e crescita economica

(Teleborsa) -si terrà ilorganizzato dalche rappresenta, dei servizi del turismo e dei trasporti. I lavori si apriranno alle ore 10.00 e termineranno alle ore 13.00.Nel corso della mattinata verrà presentata un’analisi realizzata dall’Ufficio Studi di Confcommercio sul. I lavori saranno aperti dal Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli e le conclusioni affidate al Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella.Interverranno, tra gli altri: Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Anna Lapini, Presidente Terziario Donna Confcommercio, Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics Unitelma Sapienza, Lucia Tanti, Vicesindaco di Arezzo con delega alle politiche sociali, famiglia, scuola, sanità, Paolo Testa, Responsabile Urbanistica e Rigenerazione Urbana Confcommercio.