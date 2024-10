LATAM Airlines ordina 10 Boeing Dreamliner

Boeing

LATAM Airlines Group

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, e, il principale gruppo di compagnie aeree passeggeri e cargo del Sud America, hanno annunciato. In qualità di più grande operatore di 787 della regione, questo ultimo ordine di jet 787-9 a basso consumo di carburante aumenta l'investimento di LATAM in una delle flotte più moderne dell'America Latina.LATAM attualmente gestisce 37 787-8 e 787-9 e, incluso questo ultimo ordine, prevede di. Il 787 consente alla compagnia aerea di massimizzare la capacità sulle rotte più popolari e di lanciare nuove rotte, tra cui il suo volo diretto per Sydney, Australia."Il Boeing 787 è un aereo molto più efficiente, che ci consente di continuare a crescere in modo sostenibile, riducendo al contempo la nostra impronta di carbonio mentre guidiamo la crescita delle nostre operazioni. Questo ordine ci consentirà di riceverefino alla fine del decennio", ha affermato Ramiro Alfonsín, Chief Financial Officer di LATAM Airlines Group.