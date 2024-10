Manovra, Orsini: spingere su investimenti

(Teleborsa) - Confindustria sta "interloquendo" con il governo sulla manovra. "Prima è arrivata una telefonata del ministro Girogetti e gli ho detto che ci sentiamo dopo...": a rivelarlo lo stesso Orsini a Torino per l'assemblea dell'Unione industriali. "Tutte le proposte vanno verso la crescita e investimenti, per un Paese che sia attrattivo per chi ci guarda da fuori." ad esempio con la proposta dell'Ires premiale che "premia chi paga le tasse", ha chiosato."Industria 5.0 può essere una opportunità. Abbiamo fatto diversi incontri con il ministro"Quello che abbiamo chiesto è di incrementare l'aliquota perché possa diventare più attrattiva" rispetto a quella di industria 4.0. "Abbiamo bisogno che gli imprenditori guardino a questa misura con attenzione e che sia semplice da utilizzare". Per questo, ha chiosato, "i 16 passaggi" per richiedere industria 5.0 "sono troppi e devono essere diminuiti.