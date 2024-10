Autostrade, Ferrovie e Taxi: il punto del presidente di Art Zaccheo alla Camera

(Teleborsa) -nella giusta direzione sulle, per il recepimento della disciplina regolatoria dell’Autorità. Direzione corretta anche per quanto riguarda la conformità delladel gestore della rete nazionale e l’efficienza della rete ferroviaria. Urgente invece - si legge su Energia Oltre - un intervento per quanto riguarda l’inadeguatezza del patrimonio informativo nel settore dei. Mentre per il settore, in particolare a Roma, l’obiettivo è raggiungere le. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) Nicola Zaccheo nel corso dell’audizione in Commissione Trasporti alla Camera."Continua a esserci unadell’Autorità" nel"solamente 6 delle 24 concessioni applicano pienamente la regolazione dell’Autorità, ma ci sono delle evoluzioni importanti: da un lato il governo si è impegnato nel frame della milestone del Pnrr nel disegno di legge sulla concorrenza ad assicurare la tempestiva attuazione della regolazione economica dell’Autorità, diamministrativo e ad assicurare lanei contenuti dei contratti di concessione ampliando anche quelle che sono le competenze dell’Autorità e soprattutto a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara" ha detto il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art). "Dopodiché anche ain mancanza di verifiche ex ante molto attente e puntuali, di conformità alla regolazione dell’Autorità. Sulla riforma delle concessioni autostradali contenute nel capitolo primo del ddl sulla Concorrenza, a mio avviso tutte queste criticità sono superate", ha aggiunto Zaccheo."Abbiamo rilasciato le prime osservazioni sulle relazioni di affidamento relative ainelle aree di servizio autostradali", ha poi proseguito confermando che "lamaggiore era legata a una" e "qui secondo me c’è stato un grande lavoro che è stato fatto negli ultimi mesi e la proposta del Ddl Concorrenza in discussione va nella direzione corretta", ha evidenziato."Nell’ultimo anno abbiamo effettuato la verifica della prima applicazione della regolazione dell’Autorità introdotta l’anno scorso" sulle. "Purtroppo abbiamo deliberato lache il gestore della rete nazionale Rfi ci ha presentato relativo alper la gran parte dei servizi ferroviari. Abbiamo dovuto rinviare il termine di presentazione delle proposte tariffarie anche dei gestori delle reti regionali interconnesse per il periodo 2026-2030 che ovviamente è legato alla proposta tariffaria del gestore" ha detto Zaccheo nel corso dell’audizione in Commissione Trasporti alla Camera. "Stiamo andando avanti ed, i prospetti informativi della rete. Abbiamo fornitog", ha precisato."Abbiamo concluso unper la violazione dei limiti consentiti nell’assegnazione della capacità quadro in riferimento a 11 accordi quadro nel corso del 2022. Purtroppo con il perdurare dell’infrazione contestate abbiamo dovuto avviare un procedimento con ordine di cessazione tutt’ora in corso e in fase decisoria. Dopodiché siamo stati costretti a irrorare un procedimento sanzionatorio per lacon riferimento agli. Sono stato un po’ duro in Parlamento ma devo dire che in questi mesi c’è stata unae già vi anticipo che secondo me stiamo andando nella. Abbiamo ricevuto una proposta di impegni che stiamo valutando ma dalle prime valutazione sembra che le nostre prescrizioni siano state adottate. Sono ottimista anche sul pedaggio", ha affermato Zaccheo.Per quanto riguarda"avevo chiesto un miglioramento della performance industriale e gestionale" da parte del gestore. "Ogni anno ci sono circa, però la durata è in continuo aumento, è passata da circa 18 mila ore nel I semestre 2022 fino ale non sono esclusivamente legate agli investimenti a nostro avviso. Abbiamo chiesto al gestore a una maggiore efficienza, e dalle ultime interlocuzioni vi anticipo che siamo nella giusta direzione" ha detto il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art)."Ci sono" nel settore dei. "Una di queste, ed è il terzo anno di seguito che la denuncio in Parlamento, è un’inadeguatezza delhe ci permetta di esercitare le nostre funzioni. Urge ilnel sistema informativo del demanio marittimo il cosiddetto Sid. In attesa che questo avvenga abbiamo cercato di anticipare i tempi e richiesto alle autorità del sistema portuale noi direttamente delle informazioni minime a cui hanno risposto tutte. Abbiamo insomma unche ci consente di esercitare meglio le nostre funzioni" ha proseguito Zaccheo."Sulabbiamo rilasciatoin procedura ordinaria tra cui quello alsull’incremento del contingente taxi e sull’adeguamento tariffario. Stanno terminando le procedure concorsuali sono state, ho dichiarato più volte che secondo l’Autorità, ma anche giusto procedere gradualmente. Ora saranno assegnate 1000 licenze però so che in qualche modo la graduatoria rimarrà aperta così per il futuro si riuscirà ad adeguare quello che secondo noi essere il numero giusto di incremento di cuiche è quello d", ha concluso Zaccheo.