Intesa Sanpaolo, Cinema e Finanza: il Museo del Risparmio celebra la Giornata Mondiale del Risparmio

(Teleborsa) - Il, in occasione del, proponeun incontro tradel presente e del passato, per scoprire che molte pellicole consentono di ragionare, in maniera semplice e intuitiva, su alcuni fondamentali concetti e meccanismi finanziari.Se sia l’arte a imitare la vita o viceversa è dibattito senza risposte. Tuttavia, la realtà è fonte di grande ispirazione per il cinema che, da parte sua, prova a raccontarla e a reinterpretarla, scavando nell’animo umano e cercando punti di vista diversi. Neppure il mondo finanziario è sfuggito a questa regola e decine di titoli entrano nella bibliografia cinematografica della finanza. Nonostante il linguaggio romanzato e l’interesse per gli aspetti più spettacolari, anche a rischio di qualche semplificazione,, avvicinando il grande pubblico a un ambito ritenuto, a torto, lontano dalla quotidianità.All’interno del Museo del Risparmio, inoltre, la postazione diconsente di dialogare con le due mascotte del Museo,, per scoprire la propria relazione con il denaro e il risparmio, definendo cinque profili di risparmiatori. Nell’evento del 30 ottobre, attraverso le scene di alcuni film, i partecipanti potranno scoprire se li ritrovano anche al cinema e se si riconoscono in queste descrizioni. La partecipazione all’evento è, previa iscrizione.Creato nel 2012 su iniziativa di Intesa Sanpaolo, il Museo del Risparmio rappresenta da sempre uno spazio in cui è possibilecon linguaggio chiaro e semplice, al fine di migliorare il proprio livello di alfabetizzazione finanziaria. Il Museo si rivolge a un pubblico diversificato – adulti, adolescenti e bambini – e vuole stimolare la partecipazione attiva dei suoi visitatori. Non è un museo tradizionale, ma un progetto di "" unico nel suo genere, dove tecnologia e interattività sono usate per sorprendere i visitatori.