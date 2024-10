Italia-Slovenia, Pichetto Fratin: sempre più forte cooperazione su clima, energia e ambiente

(Teleborsa) - "Uno dei nostri principali obiettivi è di collaborare con laper portare avanti una discussione costruttiva e proficua con la prossima Commissione e con il Consiglio UE sui nuovi target climatici e sugli aspetti energetici". Lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, intervenendo all’ottavo. "Col il ministro Kumer e i colleghi degli altri Ministeri competenti sui temi trattati che hanno partecipato all’incontro abbiamo parlato molto di energia, dell’importanza della cooperazione regionale e della centralità all’area del Mediterraneo allargato, quindi del Mediterraneo e dei Balcani, ha aggiunto."Italia e Slovenia stanno rafforzando la cooperazione nei diversi, a partire da quello della Connettività energetica dell'Europa centrale e sudorientale (CESEC) e il, nell’ottica di trasformare il Mediterraneo in un hub energetico verde – ha proseguito il ministro –. Lapersegue sia il primario obiettivo dellache quello della sicurezza energetica: obiettivi su cui è necessaria sempre maggiore cooperazione e solidarietà tra paesi amici come i nostri"."Sull’energia la nostra cooperazione può rappresentare davvero un: nel 2022 abbiamo sottoscritto uno dei pochi accordi di solidarietà sulle forniture di gas in Europa; stiamo rafforzando le nostre interconnessioni elettriche con un aumento previsto della capacità di trasporto di 250 MW, entro il 2026, il 30% in più rispetto a oggi", ha affermato."Nella Dichiarazione congiunta abbiamo inserito la comune priorità dell’idrogeno sostenibile e un richiamo al progetto delladel Nord Adriatico – ha poi dichiarato il ministro Pichetto Fratin –. Abbiamo parlato anche di possibili collaborazioni suldie sull’energia da. A proposito di, abbiamo confermato la volontà di cooperazione sul bacino del Mare Adriatico e le opportunità che emergono dalla riattivazione della Commissione trilaterale Italia-Slovenia-Croazia, che può contribuire all’attuazione della Strategia dell'UE per la regione adriatico-ionica (EUSAIR)"."Sono certo che lache approviamo oggi contribuirà a rafforzare il carattere concreto e operativo della cooperazione tra Italia e Slovenia anche nei settori specifici di nostra competenza", ha concluso.