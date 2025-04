Palazzo Chigi, cooperazione industriale al centro dell'incontro tra Meloni e premier Norvegia

(Teleborsa) - Lai, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi ilI due leader hanno discusso dell'impegno comune a rafforzare la già eccellente relazione bilaterale dando pieno seguito alla dichiarazione d'intenti sulla collaborazione commerciale tra Italia e Norvegia. Hanno concordato di lavorare, in particolare, sulla promozione di partenariati industriali in settori strategici come l'energia, lo spazio e i minerali critici, sulla cooperazione nel settore marittimo e in ambito difesa.L'incontro – fa sapere Palazzo Chigi in una nota – ha, inoltre, permesso uno scambio approfondito suiil commercio, la sicurezza europea, il sostegno all'Ucraina e la cooperazione transatlantica, nonché gli sviluppi nell'area mediterranea e le possibili sinergie nell'ambito del Piano Mattei."Una guerra commerciale non aiuterebbe nessuno, e sono d'accordo con Meloni che quello che dovremmo fare è lavorare per abbassare la pressione e non farla aumentare. C'è molto che si può fare nel commercio con gli Stati Uniti. L'Ue sta considerando di comprare energia dagli Stati Uniti. Noi tutti stiamo valutando di comprare equipaggiamenti militari da Usa. Ma costruire muri commerciali gli uni con gli altri in una spirale crescente, non è positivo – ha detto ilal termine dell'incontro –. Meloni vuole essere un'altra voce europea che chiede che non ci sia un conflitto tra Europa e Stati Uniti. I dazi devono essere ridotti verso lo zero anziché aumentati. Il clima attuale, il conflitto tra Europa e Stati Uniti, è negativo per le relazioni, e su questo lei è molto chiara», ha spiegato Store, dicendosi soddisfatto per l'incontro: «È stato molto istruttivo ascoltare i punti di vista di Meloni. C'è uno sviluppo molto positivo delle relazioni fra Norvegia e Italia, lavoriamo sulla cooperazione industriale, su minerali, energia, industrie spaziali», temi su cui, ha sottolineato Store, «Nord e Sud dell'Europa si trovano insieme. E abbiamo l'intenzione comune di incoraggiare i nostri ministri a sviluppare queste cooperazioni». (ANSA). CPP 14-APR-25 17:19 NNN