Olidata, confermata certificazione anticorruzione

Olidata

(Teleborsa) -, system integrator che opera nel settore IT quotato al mercato Euronext Milan, ha ottenuto la conferma delladall'ente certificatore.Il gruppo ha fatto sapere di aver avviato anche un'indagine interna attraverso la formazione di una commissione endoconsiliare che verificherà il rispetto della normativa anticorruzione della società sotto la guida del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, il professor. Tale azione è stata intrapresa dalla società dopo i noti fatti di cronaca che hanno portato alle dimissioni del presidente, indagato nell’ambito di un’indagine in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.Il Consiglio di Amministrazione di Olidata ieri ha anche nominatonuovo consigliere indipendente della Società Olidata. Il Prof. Sammarco, Ordinario presso l’Università degli studi di Bergamo del corso di studi in Diritto privato comparato, è autore di numerose monografie in tema di diritto digitale. Vanta una specifica esperienza in ambito di consiglio di amministrazione di società di capitali e quale membro dell’Organismo di vigilanza per società a partecipazione pubblica.